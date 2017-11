La BM financera deux projets d’approvisionnement d’eau potable en Tunisie

La réalisation de deux projets d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation a été au centre de la séance de travail organisée, jeudi, entre le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et une délégation de la Banque mondiale (BM) qui effectue, actuellement, une mission à Tunis (du 8 au 12 mai 2017).

Le ministre de l’Agriculture, Samir Taeib, a déclaré, à cette occasion, que cette réunion vise à examiner deux projets pour garantir l’approvisionnement en eau potable des centres urbains et en eau d’irrigation concernant les zones et périmètres irrigués, lesquels projets seront financés par la BM.

Mosbah Helali, PDG de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), a indiqué que cette séance de travail s’inscrit dans le cadre du partenariat dans le domaine de l’eau entre la BM et la Tunisie.

Il a souligné que le premier projet qui fait partie du programme national de sécurisation et de renforcement de l’alimentation en eau potable consiste à créer un complexe au niveau de Bejaoua. L’objectif est de renforcer les ressources en eau dans le Grand Tunis, le Cap Bon et Sfax et de satisfaire la demande en eau jusqu’à l’échéance 2030.

De son côté, le directeur général du génie rural et de l’exploitation des eaux au ministère de l’Agriculture, Ridha Gabouj, a précisé que le deuxième projet, examiné lors de la réunion, assurera l’approvisionnement en eau d’irrigation dans les zones et périmètres d’irrigation.

Ce projet dont le coût est estimé à 285 millions de dinars (MDT) vise à améliorer l’infrastructure de base des réseaux hydrauliques dans cinq gouvernorats, à savoir : Bizerte, Beja, Siliana, Jendouba et Nabeul ainsi que la bonne gestion en eau dans les grands périmètres d’irrigation, outre la valorisation des produits agricoles.