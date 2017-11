Lutte contre la fraude aux examens : Un enjeu majeur occulté par les médias, regrette Najeh Salem

L’Observatoire tunisien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique mène sa campagne nationale de sensibilisation contre la fraude aux examens et le plagiat littéraire. C’est ce qu’a déclaré le président de l’Observatoire, Najeh Salem, qui ajoute que cette campagne, lancée au début de l’année universitaire 2016/2017 sur les réseaux sociaux et dans le milieu universitaire, vise essentiellement à sensibiliser les étudiants et les chercheurs aux risques encourus par la triche au cours des examens et du plagiat”.

Pour ce faire, un numéro vert (80 102 222) a été mis en service afin de dénoncer les cas de fraude et de plagiat. Salem précise que ladite campagne est menée en collaboration avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) avec la coordination du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche Scientifique. Elle sera évaluée à la fin de cette année universitaire.

Mais Salem n’est pas satisfait de la couverture médiatique de cette campagne nationale, qu’il juge “insuffisante”, malgré “son enjeu majeur”, en ce sens que la lutte contre la fraude demeure une responsabilité commune entre les différents intervenants dont les médias et les organisations de la société civile.

Créé en septembre 2016 et dirigée par des universitaires, l’Observatoire tunisien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique siège à la Faculté des Sciences juridiques et de gestion de Jendouba. Il œuvre à instaurer un enseignement supérieur qui soit en mesure de développer la société et de consacrer la souveraineté nationale et les principes de la liberté, de la démocratie et de la citoyenneté.