La BIAT vient de signer une convention de partenariat avec le Groupe Bank of Africa qui vise à structurer les synergies commerciales entre les deux partenaires. La BIAT confirme ainsi sa volonté de s’ouvrir à l’international et d’accompagner le développement de ses clients, notamment sur le marché de l’Afrique subsaharienne.

Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, et en vue de renforcer sa présence sur le continent Africain, la BIAT s’allie au Groupe Bank Of Africa et signe une convention de partenariat qui structure les relations commerciales entre les deux groupes bancaires, permettant ainsi à la banque de référence en Tunisie d’accompagner le développement de sa clientèle en Afrique subsaharienne avec une offre personnalisée et adaptée au besoin du client.

Le développement des synergies entre la BIAT et le Groupe Bank Of Africa s’appuiera sur une plateforme d’expertise qui sera dotée au niveau de chaque partie, d’un pôle d’experts dans les métiers du crédit, du Trade Finance, de la gestion des risques et de l’assistance juridique.

Ces pôles d’experts auront pour rôle de traiter et d’analyser les besoins exprimés par la clientèle notamment dans les domaines suivants :

Le financement de cautions de marchés, de restitutions d’acomptes, de crédits de fonctionnement ;

Le conseil en investissement sur les différents pays d’Afrique et l’orientation des clients vers des professionnels experts en matière juridique, fiscale et réglementaire ;

La sécurisation des opérations de commerce international ;

La sécurisation du risque pays ;

La mise en relation avec des clients potentiels et des partenaires en capital ou en affaires dans plusieurs pays en Afrique ;

L’étude de marché des pays et l’information sur les clients africains : taille, solvabilité́, …

Poursuivant son engagement fort vis-à-vis de sa clientèle entreprises, la BIAT s’engage à accompagner leur développement à l’international en misant sur des partenariats d’échange d’expertise et de savoir-faire.

De son côté, le Groupe Bank Of Africa, grâce à son expertise, son expérience et sa connaissance de 18 environnements nationaux différents, répond à l’engagement de la BIAT.

Pour BANK OF AFRICA, ce partenariat illustre sa constante volonté de favoriser les dynamiques relationnelles et les opportunités d’affaires pour ses clients. C’est également un témoignage de plus de son engagement en faveur du développement des économies africaines et un vecteur supplémentaire pour accompagner ses clients dans leurs échanges Sud-Sud.

A propos de la BIAT :

Classée première banque tunisienne sur la plupart des indicateurs, avec une part de 17,4% dans les dépôts des 10 premières banques de la place et 200 agences sur tout le territoire, la BIAT est une banque universelle présente sur tous les corps de métiers de la banque, de l’assurance et des services financiers. 2 400 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

A propos du Groupe Bank Of Africa :

Le Groupe BANK OF AFRICA est aujourd’hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 8 en Afrique de l’Est et dans l’Océan Indien (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Rwanda), en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en France, à travers un réseau de 16 banques commerciales, 1 société financière, 1 banque de l’habitat et 2 bureaux de représentation.

Depuis 2010, le Groupe BANK OF AFRICA est majoritairement détenu par BMCE Bank, 3ème banque au Maroc. BMCE Bank apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel au Groupe BANK OF AFRICA, ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Né il y a 35 ans, le Groupe BANK OF AFRICA compte aujourd’hui près de 6 000 collaborateurs, présente au 31 décembre 2016, un total de bilan consolidé de 7,2 milliards d’euros et enregistre à cette date un bénéfice net consolidé de 95,6 millions d’euros.