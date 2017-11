L’industrie textile tunisienne continue de connaître des difficultés, dans chacune de ses filières depuis plusieurs années ; son tissu d’entreprises doit faire face à une forte pression concurrentielle venue principalement d’Asie mais également à une explosion structurelle de sa masse salariale. Le secteur souffre particulièrement de la multiplication des augmentations de salaires et de charges depuis 5 ans alors même que 70 à 75% de ses coûts de production viennent de sa masse salariale.

2ème secteur exportateur après les industries mécaniques et électrique, le secteur représente plus de 20% du total des exportations tunisiennes, générant en 2015, 2 258 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’export, un chiffre en baisse de près de 7,5%.

Les produits les plus populaires à l’exportation sont les vêtements (pantalon, jeans, T-Shirt, Pull…), la lingerie et les vêtements de travail.

La France est le 1er marché pour le secteur avec 33% des exportations, suivie de près par l’Italie, 29%. Viennent ensuite l’Allemagne, la Belgique, les Pays Bas et l’Espagne. Au total, l’Europe représente 93% des exportations du secteur. Sur un total de 1788 entreprises, plus de 800 sont des entreprises européennes.

Cette baisse des exportations a pour première conséquence une réduction du nombre d’emplois puisque 90% du tissu industriel textile sont composés d’entreprises totalement exportatrices. Or, plus d’un tiers (34%) des emplois de l’industrie manufacturière tunisienne est le fait du secteur textile. On estime qu’en 5 ans, le secteur a perdu plus de 40 000 emplois sur un total d’environ 172 000 postes, soit une perte d’un quart de ses effectifs.