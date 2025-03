Haithem Bouajila, président de la FTTH a présenté lundi 24 mars devant les équipes économiques et commerciales des 18 États européens représentées par leur ambassade en Tunisie l’industrie textile tunisienne, la vision de la Fédération des Textiles et ses objectifs.

Haithem Bouajila a également soulevé la question des nouvelles règles d’origine suite à la mise à jour de l’accord PAN-Euromed, la grande initiative Tunisian Textiles Green Transition. Il a également exposé devant l’équipe européenne la teneur du mémorandum de l’accord que la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement FTTH et EURATEX – Confédération européenne de l’habillement comptent signer mardi 15 avril à Tunis.

« Je crois que notre positionnement naturel d’affaires, de partenariat et de collaboration se situe dans notre région euro-méditerranéenne. Je crois au concept de co-développement dans la région euro-méditerranéenne. Ensemble, nous pouvons passer à un niveau de partenariat plus prometteur, créer de la croissance et renforcer les investissements et les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’UE » a posté M.Bouajila sur sa page Facebook.