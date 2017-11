L’ONU à la rescousse des femmes tunisiennes victimes de violence

Khemaies Jhinaoui, le chef de la diplomatie tunisienne, et le coordonnateur résident du système des Nations unies en Tunisie, Diego Zorrilla, ont signé à Tunis un programme multidisciplinaire de deux ans -2017 et 2018) visant à améliorer la prise en charge des femmes et des jeunes filles victimes de violence.

Comme l’indique son intitulé, le programme consiste à assurer l’accès des femmes et des jeunes filles victimes de violence aux prestations médicales, sociales et judiciaires, et renforcer ainsi leur sécurité.

Ce programme concerne 9 départements ministériels tunisiens, 6 bureaux des Nations unies ainsi que des organisations de la société civile.

Jhinaoui a, à cette occasion, souligné l’attachement de son ministère à réaliser ce programme et à contribuer à la consolidation des droits de l’Homme en Tunisie.

Il a également mis l’accent sur l’importance de déployer davantage d’efforts et d’assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs concernés afin de lutter contre les violences faites aux femmes. Jhinaoui n’a pas de relever, à ce propos, l’importance du rôle des organisations internationales et de la société civile pour s’associer dans l’effort national visant la sensibilisation des différentes catégories sociales quant au danger de ce phénomène et l’impératif de le combattre.

Pour sa part, le coordonnateur résident des Nations unies à Tunis a salué la femme tunisienne et ses efforts continus pour renforcer les mécanismes judiciaires visant à la protéger. Ce programme a pour but d’appuyer les efforts de la Tunisie en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, a-t-il souligné.