Les départements de la Culture et du Tourisme vont promouvoir le patrimoine culturel tunisien

Un accord-cadre entre les ministères des Affaires culturelles et du Tourisme a été signé, mercredi 3 mai, par Mohamed Zine El Abidine et Selma Elloumi, portant sur le développement de la coopération et de la coordination entre les deux départements et stipule la mise en place de programmes d’action communs dans les domaines de la promotion du tourisme culturel et de la mise en valeur du patrimoine culturel national.

Misant sur le développement des formes de coopération et de coordination entre les deux départements, l’accord porte sur cinq points essentiels: l’élaboration de programmes d’action communs notamment dans les domaines de la mise en valeur du patrimoine culturel national et de la promotion du tourisme culturel, le renforcement de la coopération dans le domaine culturel et artistique, la promotion des compétences à travers notamment la formation (dans les métiers du patrimoine…), la coopération dans les domaines de l’investissement culturel et touristique et la réalisation d’études et de documentation sur le rendement économique du tourisme culturel.

Il stipule la mise en valeur du patrimoine culturel à travers une meilleure exploitation des sites archéologiques et des monuments historiques dans le cadre de la réalisation notamment de projets pilote dans des sites qui seront choisis par les deux parties.

Il s’agit également de mettre en valeur les collections muséales et d’introduire les musées publics et privés dans la programmation des circuits touristiques et culturels.

d’une durée de trois ans, l’accord stipule par ailleurs, la mise en place de programmes communs pour encourager l’investissement et les projets de mise en valeur du patrimoine et de promotion du produit culturel.