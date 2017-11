Slim Khalbous se penche sur le problème des docteurs en chômage

Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, appelle les étudiants détenteurs du doctorat en chômage qui observent un sit-in depuis des jours de s’organiser et de nommer des représentants pour négocier en leurs noms afin de trouver des solutions pratiques et satisfaisantes pour les deux parties.

En marge de sa participation à la cérémonie organisée par l’Université de Sfax à l’occasion de la célébration de la 2e décennie de la coopération scientifique de l’Université régionale tunisienne avec les Universités françaises, organisée jeudi 27 avril, Khalbous a indiqué que son département étudie des solutions sérieuses aux problèmes des docteurs en chômage.

Parmi les solutions proposées, il a cité la mise en place d’un programme de formation d’appui à l’entrepreneuriat en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle, l’appui des universités privées recrutant des docteurs, l’intégration des docteurs dans les entreprises avec l’appui de l’Union Tunisienne de Industrie, du Commerce et de l’Artisanat ou encore la mise en place d’un plan d’action pour permettre aux doctorants brillants de faire une expérience à l’étranger.

Evoquant le sit-in des étudiants en droit en protestation contre le décret gouvernemental n°345, le ministre a appelé les étudiants à reprendre les cours pour passer les examens et éviter une année blanche.

“Le décret gouvernemental ne concerne pas les étudiants actuellement inscrits dans les facultés de droit ni ceux qui ont redoublé mais il concerne les futurs bacheliers”, a-t-il tenu à rappeler.

A ce sujet, Slim Khalbous a fait savoir qu’une commission mixte incluant les ministères de l’enseignement supérieur et de la justice, d’un côté, et des représentants des étudiants, de l’autre, a été constituée dans le but d’examiner les moyens de réformer le concours national de la magistrature.