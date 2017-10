Monastir : Les 6èmes rencontres Alyssa, du 24 au 26 avril

Les 6èmes rencontres Alyssa, qui se tiennnt du 24 au 26 avril 2017 à Monastir, sont axées sur le bilan et les perspectives de pérennisation du projet Alyssa (2014-2017).

Ce projet, dont le coût a atteint 2 millions d’euros, est financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus-Mundus action 2 avec la participation de représentants des universités et instituts de Tunisie, Italie, Espagne, France et Suède ainsi que des représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien, selon un communiqué de presse de l’université de Monastir.

Des témoignages des boursiers et des partenaires tunisiens ayant bénéficié du projet Alyssa ainsi que témoignages des partenaires européens sont prévus, le 25 avril à la faculté de médecine de Monastir, outre la présentation du bilan des projets en cours impliquant des partenaires ALYSSA et la présentation des axes possibles de coopération au sein des projets ERASMUS+ et Horizon 2020.

Lors de ces 6èmes rencontres, seront également organisés le 26 avril, des ateliers sur la stratégie et les actions pour la pérennisation du projet Alyssa et du partenariat ainsi que sur les pistes pour de futurs projets.

En marge de ces rencontres, une projection du film ” Après le printemps, l’hiver ” est programmée le 24 avril courant en présence du producteur Luca Queirolo et du réalisateur Alessandro Diaco. Les participants à ces rencontres seront invités également le 26 avril à visiter le colisée et le musée d’El Jem au gouvernorat de Mahdia.

Dix neuf établissements d’enseignement supérieur de Tunisie et d’Europe constituent avec 22 partenaires associés le consortium du projet ALYSSA coordonné par l’Université de Montpellier en France et l’Université de Tunis El Manar en Tunisie.

Le projet Alyssa comprend des universités, des centres de recherche et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien. Il vise, selon le même communiqué de presse, à développer des échanges et des coopérations pérennes entre les établissements d’enseignement supérieur tunisiens et 8 universités européennes de 5 pays différents (Espagne, Italie, France, Irlande et Suède).

L’Université de Monastir, partenaire principal du projet ALYSSA, est engagée depuis 2011 dans des projets similaires dédiés à la mobilité des étudiants et des staffs. Elle cumule jusqu’à aujourd’hui 07 Erasmus Mundus et plus de 10 projets Erasmus +.