Situation économique difficile : L’UTICA demande une réunion d’urgence des signataires de l’Accord de Carthage

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) appelle le chef du gouvernement à rassembler toutes les parties signataires de l’Accord de Carthage, autour d’une table le plus tôt possible pour examiner la situation générale et trouver des solutions urgentes à la crise que traverse le pays.

Dans un communiqué publié, vendredi 14 avril à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, l’organisation patronale a appelé les partis politiques formant le gouvernement d’union nationale, ainsi que les membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) “à assumer leur responsabilité et à éviter toutes les déclarations populistes, ainsi que les messages d’incitation qui constituent un réel danger pour la sécurité et la stabilité du pays”.

L’UTICA met, également, en garde contre le danger qui consiste à faire glisser le pays vers l’inconnu et le chaos et contre toutes les tentatives d’instrumentalisation des mouvements enregistrés dans certaines régions du pays à des fins partisanes ou pour servir des intérêts étroits.

L’organisation patronale lance un appel “à la sagesse et au calme”, mettant l’accent sur la nécessité de recourir au dialogue comme unique moyen pour trouver les solutions aux problèmes posés, réitérant son appui aux droits de tous les tunisiens dans toutes les régions au développement et à l’emploi.

L’UTICA a aussi salué l’engagement de la plupart des participants aux mouvements sociaux, à manifester pacifiquement et à exprimer leurs revendications dans le cadre de ce qui est garanti par la Constitution et les lois en vigueur.

Les efforts nationaux devront être axés sur la lutte contre le terrorisme et la contrebande qui parasite l’économie nationale, précise encore le communiqué. Et d’ajouter que “l’encouragement de l’investissement, de l’initiative privée et la réhabilitation de la valeur du travail, constituent les véritables fondements pour trouver des solutions viables et durables aux problèmes de développement et pour créer des opportunités d’emplois notamment pour les jeunes”.

L’organisation patronale a appelé, à cette occasion, à la levée des obstacles qui entravent la réalisation de nombreux projets bloqués dans les régions et a incité les entreprises économiques à s’inscrire dans le programme du contrat “El Karama” qui représente un espoir pour des milliers de jeunes tunisiens désireux de mettre en valeur leurs capacités au service de l’économie nationale.