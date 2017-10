120 exposants participeront au Salon international de l’huile d’olive

La 4ème édition du salon international de l’huile d’olive et dérivés se déroulera du 20 au 23 avril 2017 à Sousse. 5 mille visiteurs sont attendus et près de 120 exposants des pays arabes et européens participeront à ce salon organisé à la foire internationale de Sousse.

La directrice du salon, Besma Hmaydi, a fait savoir, jeudi, lors d’une conférence de presse, que cette manifestation biennale se présente comme une opportunité pour promouvoir le secteur de l’huile d’olive en Tunisie et mieux commercialiser ce produit, considéré comme pilier de l’emploi et de l’exportation.

” L’édition 2017 du salon verra la participation d’exposants et de visiteurs professionnels de la France, l’Italie, l’Espagne, l’Algérie, la Syrie, la Turquie, le Sultanat d’Oman et l’Arabie Saoudite, a précisé Hmaydi, ajoutant que ces deux derniers pays ont fait part de leur intérêt d’importer de l’huile d’olive tunisienne.

D’après la responsable, le salon sera, également, une occasion pour les participants, notamment les chercheurs, pour échanger d’expertises afin d’identifier les meilleures solutions permettant de protéger les oliveraies et de lutter efficacement contre les maladies affectant les oliviers.

Des programmes d’animation et des séances de dégustation seront organisés en marge de cette manifestation, afin de faire connaître les spécificités et les vertus de l’huile d’olive tunisienne.

La Tunisie, premier producteur de l’huile d’olive dans la région du sud de la Méditerranée, compte plus de 1750 moulin à huile, 15 unités de raffinage, 10 unités d’extraction de l’huile de grignons d’olive, 20 unités de conditionnement et environ 200 exportateurs.