FTAV  : Bilan 2016 et perspectives pour 2017

La Fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme (FTAV) a tenu, le 1er avril 2017 à Tunis, son Assemblée générale ordinaire relative à l’exercice 2016 en présence d’un grand nombre d’agents de voyages venus assister à ce rendez-vous annuel très important pour toute la profession.

A cette occasion, Mohamed Ali TOUMI, président de la FTAV, a rappelé combien l’année écoulée a été difficile pour le tourisme tunisien eu égard aux conséquences des événements de 2015 qui ont lourdement impacté le secteur. Il a également appelé les professionnels à l’unité et à «ne pas céder aux sirènes de certaines parties qui murmurent des mots doux à l’oreille des agences de voyage actuellement», la FTAV étant «le seul syndicat patronal sur lequel les agences de voyages peuvent s’appuyer en toutes circonstances».

Les rapports moral et financier de l’année 2016 ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée après des débats intenses mais conviviaux. Avant cela, les principales réalisations à mettre à l’actif de la FTAV ont été passées en revue dont principalement l’assemblée générale de l’ECTAA (Confédération européenne des associations d’agences de voyage et de tour-Opérateurs) qui s’était tenue pour la première fois en Tunisie à l’initiative de la FTAV (décembre 2016).

Ce sont également les travaux des commissions techniques et des fédérations régionales qui ont été mis en exergue pour les nombreux dossiers qui ont été traités en rapport avec le tourisme médical (nouvelle commission créée en 2016), le transport terrestre, l’outgoing, le transport aérien, le MICE (tourisme d’affaires et de congrès) ou encore la Omra. Sans oublier les partenariats, projets et autres conventions réalisés.

Les orientations pour 2017

L’Assemblée générale ordinaire de la FTAV avait inscrit plusieurs points à son ordre du jour concernant l’année 2017. Il s’agit tout d’abord de l’annonce que la prochaine Assemblée générale devra élire un nouveau bureau dirigeant. L’actuel président, Mohamed Ali Toumi, a tenu à saisir l’occasion de l’AGO pour annoncer officiellement à ses pairs sa décision d’entamer une carrière politique. L’assemblée a soutenu cette décision et a indiqué que l’engagement politique du président tout comme d’autres collègues de la Fédération dans les différents partis est important tant pour le secteur que pour le pays.

«Depuis notre arrivée à la tête de la FTAV en 2011, nous avons œuvré afin de donner une autre dimension à notre syndicat qui, aujourd’hui, jouit du respect qui lui est dû dans toutes les instances, compte désormais 19 salariés (contre 3 en 2011) et dont les résultats financiers sont largement positifs grâce au travail réalisé durant nos deux mandats», a dit M. Toumi, qui a lancé un vibrant appel afin de continuer le travail accompli.

De même, l’AGO a approuvé la décision du Conseil d’administration concernant la non-participation par un stand à un Salon de tourisme organisé par une société privée et qui doit avoir lieu dans les prochains jours à la foire du Kram, affirmant que cette manifestation n’était plus en phase avec les attentes des agences de voyage et que ces dernières n’étaient plus disposées à continuer à y faire de la figuration en l’absence du moindre retour sur investissement, que ce soit en termes commerciaux ou d’image…

Sur un tout autre plan, la FTAV a annoncé avoir engagé deux experts spécialisés chargés de l’élaboration d’un projet de nouveau cahier de charges régissant la profession d’agent de voyages afin de moderniser le métier et le placer en phase avec l’évolution du secteur tant à l’échelle nationale qu’internationale. Ce projet, lorsqu’il sera achevé, sera soumis au Ministère du Tourisme et de l’Artisanat pour approbation et à l’ARP pour en modifier les lois fondamentales.

Il est à noter que la profession d’agent de voyages demeure encore régie par un décret-loi datant de l’année 1973 considéré comme n’étant plus compatible avec la réalité du secteur du tourisme en général et des agences de voyage en particulier.

La FTAV s’est engagée poursuivre le travail de proximité entamé avec ses adhérents dans les différentes régions afin de recueillir leurs suggestions.