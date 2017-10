Le 19 novembre 2013, je me lamentais au sujet de cette magnifique statuette qui avait disparu du musée du BARDO. Le lendemain du congrès de l’UGTT et le jour même de l’anniversaire de la nouvelle Constitution, la voilà qui juge utile de retourner au bercail. Merci chère statuette et j’espère que tu es en bon état parce que le pays, lui, ne l’est pas et son état laisse sérieusement à désirer.

Et si je relis le papier de l’époque, certains passages sont toujours d’actualité –comme quoi le métier de journaliste, parfois prémonitoire, comporte une grande partie de copier-coller:

«Comme beaucoup de gens qui étaient plus concentrés sur le prix du kilo de piments et de concombres» maintenant c’est encore pire, les gens ne sont plus concentrés, ils passent sans les acheter devant ces produits devenus quasi inaccessibles.

«Cet éphèbe n’est pas n’importe qui: c’était le favori de ZEUS, le Dieu romain –j’ose espérer ne pas offenser quiconque en considérant que ZEUS était un dieu!», aujourd’hui c’est encore pire, les éphèbes sont enfermés et DONALD TRUMP a dit tout le mal qu’il pensait de ces gens, ni males ni femelles; par ailleurs, vous n’avez aucune idée de ce que je risque en comparant ZEUS à DIEU surtout que MONTPLAISIR est devenu le centre du pouvoir occulte!

«Peut-on dire que nos personnages de haut rang ne sont plus protégés de toute action malveillante contre eux, menée par des esprits malintentionnés?», tout d’ abord, la question se pose sur le fait que la notion de «personnage de haut rang» a perdu de sa valeur surtout quand on écoute les déclarations désastreuses de l’ancien président; et si ces gens-là ne sont pas devenus des esprits malintentionnés, et ce qui est pire, c’est qu’ils deviennent les auteurs d’«actions malveillantes» contre leur propre pays.

Et ce qui est encore pire, c’est que je posais la question de savoir pourquoi «des hommes politiques abattus à coup de revolver, plusieurs mois après, on n’a rien trouvé?» et que cette question est et reste sans réponse jusqu’à ce jour.

Dépitée, j’avais fait ce commentaire: «Alors que faire si ce n’est espérer que ce collectionneur, qui a dû arroser qui de droit» et faut-il rappeler que depuis, la situation a empiré et l’arrosage est devenu si courant que ça déborde de partout.

Et pour conclure, je ne sais pas pourquoi j’avais parlé «des décisions aberrantes d’une loi des finances destructrice…». Hélas, ça devient pire, cette loi des finances devient quasiment dangereuse et n’aurait pas, d’après les banquiers, une rubrique pour “les crédits de paiements“!

Sacrée GANYMEDE, je te souhaite la bienvenue jeune éphèbe et j’espère que, en retrouvant ta place, tu verras les mœurs politiques évoluer… dans le bon sens!

Articles en relation: