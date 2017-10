Bourse de Tunis : Le Tunindex débute la séance de vendredi, dans le vert

Le Tunindex, indice phare de la place tunisienne débute la séance boursière, en ce vendredi, dans le vert avec une hausse de 0,09% à 5 471,91 points, le volume d’affaires totalisé est de 14,821 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Côté variations, la SOCIETE CIMENT DE BIZERTE se distingue avec la plus forte hausse du marché. Elle se bonifie de 5,69% à 3,71 D. L’action SOTEMAIL gagne, quant à elle, 3,57% à 2,32 D suivie par EL WIFAK LEASING qui enregistre une performance de 2,92% à 7,39D.

A l’inverse, TUNIS RE recule de 2,95% à 8,22 D. SPDIT et SERVICOM font également, grise mine et lâchent aux premiers échanges 2,77% à 9,11 D et 9,82 D.