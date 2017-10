Bourse de Tunis : Poulina GH, indicateurs au vert

La société Poulina Group Holding “PGH” a tenu sa communication financière le Jeudi 22 Décembre 2016 à 15h30 au siège social de PGH (GP1 Km 12 Ezzahra).

Cette communication a été animée par Messieurs AbdelWaheb BEN AYED et Karim AMMAR, et a porté sur les réalisations du Groupe PGH pour l’exercice 2016, les perspectives de 2017 et l’investissement du groupe.

PGH a annoncé un chiffre d’affaires en 2016 en progression de 5,8% par rapport à 2015 pour s’établir à 1,695 Milliard de Dinars. La direction a également annoncé , une hausse de 9,5% de la marge brute du groupe pour atteindre 560 Millions de Dinars ainsi qu’une hausse de 11,5% de l’EBITDA.

Le programme d’investissement arrêté par le groupe PGH pour la période 2012-2020 est de 1,549 Milliard de Dinars. A fin décembre 2016, le montant des investissements réalisés est de 829 milliard de dinars.