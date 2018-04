Elyes Ben Sassi explique la stratÃ©gie de Tunisie TÃ©lÃ©com en matiÃ¨re de services destinÃ©s aux entreprises

Elyes Ben Sassi, le directeur exécutif en charge du marché «Entreprises» au sein de Tunisie Télécom, a évoqué dans une interview accordée au magazine spécialisée «Telecom Review» la stratégie de Tunisie Télécom en matière des services destinés aux entreprises.

M. Ben Sassi précisé que cette stratégie repose sur 3 axes principaux, en l’occurrence la qualité des services, la convergence et l’innovation.

S’agissant du volet “qualité de service“, les offres de Tunisie Télécom sont accompagnées par un contrat SLA (Service Level Agreement) intégrant un engagement sur les indicateurs de performance des liens proposés, notamment au niveau des services data très haut débit nationaux et internationaux.

Au niveau de la convergence des services, Tunisie Télécom offre aux entreprises l’infrastructure et les solutions communes pour optimaliser leurs dépenses. En effet, en optant pour une offre Globale de Tunisie Télécom (Mobile, Fixe, Data, internet et Cloud), l’entreprise bénéficiera en particulier de trois types de convergences:

– La Convergence Mobile/Fixe permettant de bénéficier d’appels convergents Mobile vers Fixe et fixe vers Mobile avec des tarifs préférentiels.

– La Convergence Data/Voix qui, grâce à l’infrastructure IP/MPLS et aux solutions Trunk SIP de Tunisie Télécom, permettra à l’entreprise de bénéficier d’un réseau mutualisé supportant les flux de trafic multiservices données et voix et réduire par conséquent ses couts.

– La Convergence Cloud/Data, puisque Les data center de Tunisie Telecom sont construits au cœur du back one de Tunisie Télécom, les clients qui souhaitent héberger leurs systèmes d’information dans les data center seront directement connectés sur ce Backbone et pourront bénéficier d’une solution globale ingérant la bande passante.

Le directeur exécutif en charge du marché «Entreprises» de Tunisie Télécom a expliqué également que Tunisie Télécom se distingue aussi sur le marché Entreprise par ses solutions innovantes, notamment ses solutions de Cloud Computing.

A souligner que Tunisie Télécom, qui a été le 1er opérateur à se positionner sur ce marché en développant ses infrastructures Data Centers, propose aujourd’hui aux entreprises, une gamme complète d’offres d’hébergement (location d’espaces, d’unité serveurs, baies dédiées ou mutualisées avec bande passante intégrée, positions de repli) et un portefeuille d’offres SAAS très varié: Solutions métier à base de CRM pour centres d’appels offshore et On Shore, Solutions VoIP de type Centrex pour les PME ou dédiées pour les grands comptes ainsi que des solutions de travail collaboratif basées sur des plateformes de communications unifiées hébergées dans les Data centers de Tunisie Telecom messagerie Exchange, solutions lync, et Sharepoint, offres de Visio conférence, etc.

M. Ben Sassi a poursuivi en disant que que cette stratégie a permis à l’opérateur national de consolider son leadership sur le marché des Entreprises et développer son portefeuille clients et ce en dépit de la forte concurrence.

Les accords conclus par Tunisie Télécom touchent en effet tous les secteurs d’activité: Industriel, Financier, international, secteur public.

Outre les renouvellements de contrats signés régulièrement, Tunisie Telecom a mis en place un plan de reconquête qui lui a permis de remporter de grands deals. Ainsi plusieurs grands groupes ont rejoint Tunisie Telecom pour l’ensemble de ses services.

«Sur le marché de la Data, à titre d’exemple, nous détenons plus de 80% de part de marché. Nous sommes à titre d’exemple le 1er fournisseur de services du secteur bancaire tous produits confondus. Concernant le marché de l’hébergement et du Cloud Computing, d’importantes réalisations ont été également faites avec le lancement de notre nouveau Data Center», s’est réjoui M. Ben Sassi.