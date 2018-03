Chroniques tunisiennes : Faut-il choisir entre la peste à Carthage ou le cholera à Djerba?

Quand les talk shows français –“Ce soir ou jamais“ ou “C’est dans l’air“, etc.- débattent du phénomène DAECH, ils citent souvent FRANKENSTEIN, créature sortie de l’imagination d’une jeune anglaise au 19ème siècle; créature qui a la caractéristique de vouloir détruire son créateur; premiers sursaut des chrétiens de l’époque contre un catholicisme envahissant… Aujourd’hui, tous les exégètes de la politique avouent que DAECH est un FRANKENSTEIN créé par l’Occident qui, maintenant, cherche à démolir cet Occident avec des moyens dont l’importance dépasse l’entendement … On parle d’un budget qui dépasse le milliard de dollars et une armée de plus de 30.000 hommes dont au moins 8.000 Européens…

Quand on connaît un tant soit peu le Moyen-Orient, son histoire, sa géographie et sa géologie, on ne doit pas s’étonner du développement intempestif de ce phénomène attisé par des années de haine et d’injustice locale, régionale, nationale, ethnique, religieuse et internationale. Si on veut comparer avec notre petit bout de pays qui essaie d’émerger, peut-on se dire que le 14 janvier a, lui, enfanté une sorte de FRANKENSTEIN qui, depuis 3 années, essaie de détruire le pays?

Faute de pouvoir y arriver, notre TROIKASTEIN est en train d’essayer de forcer le destin par des derniers soubresauts qui ressemblent plus à des râles d’agonie d’une bête qui se meurt et qui porte des derniers coups de boutoir avant de disparaître dans les tréfonds de l’histoire et livre ses dernières batailles sur plusieurs fronts avec un seul slogan, «détruire, détruire et détruire»:

– Djerba, la douce Djerba, dont les sirènes ont envoûté Ulysse, voit maintenant ses ordures empoisonner ses citoyens et ses touristes; avec un objectif clair “détruire l’image du tourisme et son symbole séculaire -malheureusement les citoyens se sont fait prendre au jeu et risquent de voir leur colère se transformer en choléra…

– Algérie, notre contrefort et notre ami que l’on veut associer aux querelles qui ne sont pas les siennes en envoyant une victime faire du tracking en KABYLIE; imaginez que quelqu’un me demande aujourd’hui d’aller faire du tracking au Chambi ou djebel Semmama, je dirai qu’il est détraqué et qu’il a les méninges détruites.

– Election présidentielle! Quel spectacle que celui des candidats bidons à la présidence dont le seul but est de détruire l’image de marque de cette fonction qui représente le pays et son image.

– Carthage; créée par une femme intelligente qui sut quoi et comment se servir d’une peau de vache et qu’aujourd’hui des peaux de vaches mal intentionnées veulent en détruire la symbolique et y mettre un pestiféré…

– Haica; ma douce HAICA, tu as raison sur le fond et tu as tort sur la forme: que Nessma ne respecte pas les règles du jeu et fausse le débat, c’est une seconde nature chez eux; que Hannibal soit menacé d’exil, d’accord, mais ne jouez pas le jeu des destructeurs de ce pays…

Avec Djerba, l’Algérie, les Elections, Carthage et la Haica, nous avons résumé qui est notre petit DAECH à nous qui n’aime pas son pays et qui nous offre de choisir entre la peste et le cholera! Que Dieu lui pardonne, il se reconnaîtra notre FRANKENSTEIN…