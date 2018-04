Khaled Kaddour se relance aux Emirats Arabes Unis

Khaled Kaddour, ancien directeur général de l’Energie au ministère de l’Industrie, a rebondi aux Emirats Arabes Unis (EAU) comme vice-président de la division exploration et production d’ENI Spa. Les responsables de la multinationale italienne apprécient cet ingénieur, fils de Houcine Ben Kaddour, une grande figure de l’UGTT (au sein de laquelle son frère, Anouar, est membre du bureau exécutif, responsable des études), pour l’avoir vu à l’œuvre à la tête de la Société Italo-Tunisienne d’Exploitation Tunisienne (SITEP), une joint-venture entre l’Etat tunisien et ENI qu’il a dirigée entre 2008 et 2011.

A sa sortie du ministère de l’Industrie, Khaled Kaddour a opéré comme consultant pendant près d’une année.