Lutte contre la corruption : L’UGTT applaudit la dÃ©marche courageuse de Chahed

Dans un communiqué rendu public jeudi 25 mai, l’UGTT estime que “la campagne d’arrestations menée contre certains symboles soupçonnés de corruption constitue une démarche courageuse même si elle est tardive”.

La centrale ouvrière assure également avoir toujours plaidé en faveur de la lutte contre la corruption, classée priorité des priorités dans le Document de Carthage, étant donné que “la corruption était et demeure encore un énorme danger qui menace la Tunisie. C’est pourquoi, il est nécessaire d’aller jusqu’au bout de cette campagne, de ne pas céder aux pressions et d’appliquer la loi contre tous ceux qui ont spolié l’argent public et utilisé leur position et liens pour faire fortune”.

L’UGTT appelle le gouvernement à lutter, également, contre la contrebande, l’évasion fiscale et la mainmise sur le marché qui “sont étroitement liés et constituent les fondements du système de malversation”.

Le syndicat exhorte aussi toutes les forces vives du pays à placer la question de la lutte contre la corruption au cœur des priorités et de soutenir toutes les démarches en faveur de la lutte contre la corruption, et ce, afin de préserver le pays et sa démocratie et consacrer la suprématie des lois.

