Gouvernance : La lutte contre la corruption en Tunisie prend forme

Le premier Pacte de coalition de la société civile sera lancé à Tunisie le 19 avril 2017, par l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), indique un communiqué de l’Instance. Ce pacte est le fruit d’une série de concertations et de réunions organisées par l’instance dans le cadre de l’unification des efforts de la société civile et de l’appui de son rôle dans l’élaboration et l’application des politiques et agendas de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance et de transparence.

L’INLUCC souligne qu’une vingtaine d’associations et instances actives dans les domaines de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance ont déjà rejoint le pacte qui “marque l’émergence d’un large noyau sociétal de diffusion de la culture de la lutte contre la corruption”.

Parmi les signataires de ce pacte figurent I Watch, Al-Bawsala, l’Association tunisienne de lutte contre la corruption, l’Association tunisienne des contrôleurs publics, l’Institut arabe des chefs d’entreprise, ATIDE, Mourakiboun et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme.