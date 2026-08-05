Les dates de l’inscription à distance au titre de l’année scolaire 2026-2027 n’ont pas encore été fixées, a indiqué mercredi le ministère de l’Education.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que le calendrier d’ouverture du service d’inscription et de paiement en ligne au profit des élèves des différents cycles d’enseignement sera annoncé ultérieurement via ses canaux officiels.

Les opérations d’inscription s’effectuent exclusivement sur le site web: viescolaire.education.tn, a souligné la même source, ajoutant que l’inscription en ligne ne requiert la présentation d’aucun document papier, y compris l’extrait de naissance.

Pour ce qui est des frais d’inscription, le département de l’Education a fait savoir que le paiement peut être effectué par tous les moyens de paiement électronique, notamment les cartes bancaires ou postales, les portefeuilles électroniques (wallets) ainsi que l’application D17.