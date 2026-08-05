La préparation de la prochaine réunion consacrée au développement des programmes de coopération économique a été au cœur d’un entretien téléphonique, mercredi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et le chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’État de Libye, Taher Al-Baour.

Les deux responsables ont souligné la nécessité d’assurer une préparation optimale de cette échéance bilatérale qui sera consacrée à l’examen des moyens de renforcer les programmes de coopération économique, technique et énergétique entre les deux pays, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont soulevé les différents aspects de la coopération bilatérale ainsi que les perspectives de son développement, notamment dans les domaines de l’énergie et des énergies renouvelables.

Mohamed Ali Nafti a, par ailleurs, réaffirmé l’attachement de la Tunisie à la sécurité, à la stabilité et au développement de la Libye, dans le cadre d’un règlement interlibyen, sous l’égide des Nations Unies, garantissant son unité territoriale.