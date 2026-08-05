La chanteuse tunisienne Boutheina Nabouli a présenté lundi soir son premier album, intitulé « Doulicha » (Promenade), lors d’un concert programmé dans le cadre de la 60e édition du Festival international d’Hammamet.

L’artiste a interprété les titres de cet opus, notamment Teshar Einik, Doulicha, Zino, Nafas Tawil et Nas Tkhaf Melhob, un morceau qui a fait l’objet d’un clip vidéo.

Réalisé sous la direction musicale de Kais Melliti pour la composition et de Cyrine Chkili pour les textes, l’album « Doulicha » retrace l’enfance de la chanteuse dans la Médina de Tunis et aborde les étapes des relations amoureuses.

Au cours de sa performance, Boutheina Nabouli a également repris des œuvres de Lotfi Bouchnak (Ritek Ma Naaref Win, Nassaya), dont le parcours est lié à la Médina de Tunis.

Dans le cadre d’un hommage aux générations précédentes, elle a interprété le titre Ardi Alina Ya Lommima de la figure de la chanson populaire Saleh Farzit, ainsi que « El Warda El Nehkou Aliha » de Habib Chenkaoui.

L’artiste a alterné entre répertoires tunisien et oriental, incluant une reprise de Ana Fi Entezarak d’Oum Kalthoum et le générique de la version tunisienne de la série turque « El Qalb Ekhtar » (Le cœur a choisi).

Dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), Boutheina Nabouli a indiqué que son objectif était de valoriser le patrimoine musical tunisien et son dialecte, précisant que sa démarche privilégiait la création artistique sur les aspects commerciaux.

Lauréate du Prix du Public au Festival de la chanson tunisienne en 2025, Boutheina Nabouli a déjà collaboré avec l’artiste « Benjemy ».

L’artiste est montée sur la scène du Festival international de Carthage à deux reprises : d’abord en 2023 au sein de l’opérette Nawbet Gharam de Mohamed-Ali Kammoun, puis lors de l’ouverture de l’édition actuelle aux côtés de Saber Rebaï

Elle a également interprété le générique de la série égyptienne Asbab El Ardh, dont les arrangements ont été réalisés par le compositeur tunisien Amine Bouhafa.