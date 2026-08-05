Les opportunités d’investissement offertes aux Tunisiens résidant à l’étranger dans les secteurs porteurs des gouvernorats du premier district ont été au centre d’un colloque régional organisé, mardi, à Bizerte, sous le thème « Nos compétences à l’étranger… un levier pour le développement national ».

Cette rencontre, consacrée au premier district territorial (Bizerte, Béja, Jendouba et Kef), a réuni les autorités régionales et locales, des représentants d’institutions nationales, des acteurs intervenant dans le domaine de la migration et des Tunisiens à l’étranger, ainsi que des représentants des conseils élus.

Le gouverneur de Bizerte, a souligné que Elle s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l’accompagnement de la communauté tunisienne à l’étranger, à intégrer ses attentes dans les priorités des politiques publiques et à promouvoir les opportunités d’investissement dans les secteurs porteurs dans la région, a indiqué le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, lors de cette rencontre.

Il a également mis en avant les mesures engagées pour simplifier les procédures administratives et douanières, faciliter le retour des Tunisiens résidant à l’étranger et encourager leur contribution au développement économique national.

Les gouvernorats du premier district, qui comptent une importante communauté à l’étranger, se sont préparés à accueillir cet été plus de50 mille ressortissants, a-t-il fait savoir.

Il a également mis en avant la progression des investissements de la diaspora dans le gouvernorat, notamment dans les secteurs de l’industrie, des services et de l’agriculture, ainsi que le potentiel offert par les industries de transformation, l’économie bleue, les énergies renouvelables, l’économie numérique et le tourisme.

Pour sa part, la directrice générale chargée de la gestion de l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), Naïla Bali, a souligné la contribution de la diaspora au développement national, à travers des transferts financiers représentant près de 7% du PIB, mais aussi par le transfert de compétences et la promotion de l’investissement direct.

De son côté, le représentant de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisia), Hatem Soussi, a fait état d’un taux d’exécution de 64% de la feuille de route des réformes destinées à améliorer le climat de l’investissement et a annoncé le lancement de la première phase de la plateforme nationale de l’investissement, dédiée à la déclaration des projets.

En marge de la rencontre, une exposition des services destinés aux Tunisiens résidant à l’étranger et deux ateliers consacrés aux opportunités d’investissement et à l’inclusion financière de la diaspora ont été organisés.