La délégation régionale de l’Artisanat à Médenine a organisé, mardi, à la Maison des jeunes de Guellala, sur l’île de Djerba, un colloque scientifique consacré au thème « Investir dans l’artisanat : avantages et incitations », dans le cadre de la 25e édition du Festival international de la poterie de Guellala.

Cette rencontre a pour objectif de sensibiliser les artisans, en particulier les potiers, aux principaux dispositifs d’appui et d’incitation mis à leur disposition en matière de formation, de création d’entreprises, de promotion et de commercialisation, afin de renforcer la valeur ajoutée de leurs activités, d’en améliorer la compétitivité et la rentabilité, a indiqué le délégué régional de l’Artisanat, Slim Ghanja.

Il a souligné que l’État met à la disposition des artisans plusieurs mécanismes d’accompagnement, à travers notamment les bureaux de l’emploi, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) et l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), afin de soutenir la création de projets, la formation, la promotion et l’exportation.

Pour sa part, le président de l’association organisatrice du Festival international de la poterie de Guellala, Sami Guelfat, a indiqué que cette 25e édition du festival accorde une place de choix aux dimensions scientifique et culturelle à travers un programme consacré à la valorisation de la poterie, prévoyant des conférences thématiques, des concours, des ateliers, une exposition artisanale et plusieurs manifestations culturelles et sportives.

La rencontre a également permis de présenter les principaux dispositifs d’appui aux artisans, notamment en matière de couverture sociale, de formation, de financement, de statut de l’auto-entrepreneur, de protection de la propriété industrielle et d’accompagnement assuré par l’Office national de l’artisanat.

Les participants ont, en outre, été informés de l’avancement des démarches visant à obtenir une appellation d’origine pour la poterie de Guellala.