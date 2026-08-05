La Tunisie et l’Espagne envisagent de renforcer leur coopération dans le secteur du tourisme, notamment à travers le développement de nouveaux investissements hôteliers et l’amélioration de la desserte aérienne entre les deux pays.

Mardi, un entretien à Tunis, entre le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, et l’ambassadeur d’Espagne à Tunis, Isidro Antonio González Afonso ont permis de discuter de l’avancement des projets touristiques et hôteliers en cours, en particulier ceux portés par de grandes chaînes hôtelières espagnoles qui envisagent de s’implanter en Tunisie, indique le département du Tourisme.

Les deux parties ont également évoqué l’évolution du marché touristique espagnol. Selon le ministère du Tourisme, quelque 18.600 touristes espagnols ont visité la Tunisie à fin juillet 2026, soit une hausse de 6 % par rapport à la même période de 2025.

Les responsables ont convenu d’intensifier les partenariats entre les professionnels des deux pays et d’encourager de nouvelles opportunités d’investissement, notamment à travers la réouverture d’établissements hôteliers fermés ou en difficulté.

Les échanges ont aussi porté sur le renforcement des liaisons aériennes et des flux touristiques entre la Tunisie et l’Espagne, avec pour objectif de soutenir l’arrivée de touristes espagnols et de dynamiser l’activité des aéroports de l’intérieur du pays.