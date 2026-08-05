“Le rôle de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) est de défendre le pays en période de crise et de ne pas observer le silence”, a souligné, ce mercredi, le secrétaire général de l’UGTT, Slaheddine Selmi.

S’exprimant lors d’un meeting organisé à Sfax, à l’occasion de la commémoration du 79e anniversaire de la bataille du 5 août 1947, Selmi a rappelé le rôle historique joué par la centrale syndicale lors de cette bataille qui a coûté la vie à plus de 30 syndicalistes et ouvriers.

Il a, dans ce contexte, appelé l’ensemble des structures syndicales et des adhérents de l’organisation à poursuivre la défense des droits économiques et sociaux du peuple tunisien ainsi que les intérêts de la patrie.

Selmi a estimé que les difficultés auxquelles le pays est confronté nécessitent de véritables solutions, loin des slogans et dans le cadre d’un dialogue national signalant que l’UGTT dispose de propositions pour l’ensemble des dossiers.

À cette occasion, une marche a été organisée entre le siège de l’Union régionale du travail de Sfax et le mausolée des martyrs, en présence des membres du bureau exécutif national, de plusieurs membres de la commission administrative nationale ainsi que de militants syndicaux.