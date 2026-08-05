Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a appelé à l’adoption d’une approche proactive dans le suivi de la situation du marché, axée sur la surveillance des indicateurs et la prise des mesures nécessaires avant que les mutations ne se répercutent sur les niveaux d’approvisionnement et sur les prix.

D’après lui, le travail du département ministériel ne se limite pas au traitement des perturbations conjoncturelles, mais englobe aussi l’anticipation pour prévenir leur transformation en crises touchant le citoyen ou affectant la confiance dans le marché.

Cet appel a été émis lors de sa présidence, mardi dernier, d’une réunion virtuelle périodique avec les directeurs régionaux, consacrée au suivi des répercussions des récentes fluctuations climatiques et d’autres variables sur l’état de l’approvisionnement et des prix dans les différentes régions du pays, sans oublier la préparation des prochaines échéances.

Le ministre a affirmé, selon un communiqué publié par le département ministériel du Commerce, que la phase actuelle exige une vigilance accrue sur le terrain et un suivi rigoureux des systèmes de production, des secteurs industriels, des circuits de distribution et des stocks, tout en s’appuyant sur des données précises et actualisées pour déceler les indicateurs du marché et prendre des décisions anticipatives avant l’émergence des dysfonctionnements.

Il a, à ce propos, signalé que la garantie de la régularité de l’approvisionnement, la préservation du pouvoir d’achat du citoyen et la consécration du rôle social de l’État constituent les principaux fondements d’intervention du ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Le ministre a également appelé à renforcer la coordination entre les services centraux et régionaux d’un côté et ces derniers et les autorités locales, régionales et les structures administratives régionales relevant des ministères concernés de l’autre, de manière à garantir l’efficacité des interventions et la pertinence des décisions selon les spécificités de chaque région.