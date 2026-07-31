A l’occasion du 60ème anniversaire de sa création, le Festival international de Hammamet (FIH) organise une exposition qui retrace six décennies de mémoire, de création et de rayonnement culturel.

L’exposition sera ouverte au public à partir du vendredi 31 juillet 2026 à 21h30, une date symbolique qui coïncide avec l’inauguration du Théâtre de Hammamet par le président Habib Bourguiba. Elle se poursuivra jusqu’au dimanche 2 août au Centre culturel international de Hammamet (CCIH).

Placée sous le slogan “Une mémoire vivante” (Endless Memories), l’exposition propose, selon un communiqué de presse du festival, un voyage visuel et historique à travers dix panneaux numériques installés le long de l’entrée du théâtre, mettant en lumière l’histoire de la ville de Hammamet, la création du Théâtre de Hammamet ainsi que le riche passé de Dar Sebastian.

Le parcours invite également les visiteurs à revivre les grandes étapes de l’histoire du Festival depuis sa création. Il retrace l’évolution de son identité artistique, ses différentes orientations au fil des décennies ainsi que l’histoire de ses affiches, jusqu’à celle de cette soixantième édition.

Un espace est par ailleurs consacré au public, acteur essentiel de la pérennité du Festival, à travers une sélection de photographies, de vidéos et d’archives visuelles. L’exposition rappelle également que les plus grandes figures de la scène tunisienne, arabe et internationale ont contribué à faire du Festival international de Hammamet un véritable carrefour artistique et culturel de la Méditerranée.

Elle met également à l’honneur les nombreuses personnalités qui ont marqué l’histoire de Dar Sebastian et du Festival, parmi lesquelles Oum Kalthoum, Winston Churchill, Ziad Rahbani, ainsi que de nombreux artistes, penseurs et créateurs ayant contribué au rayonnement culturel de ce lieu emblématique, en Tunisie comme à l’étranger.

L’exposition rend également hommage aux directeurs qui se sont succédé à la tête du Festival international de Hammamet et ont contribué à son développement au fil des décennies. Un espace spécifique, ajoute la même source, est, en outre, consacré au 60ème anniversaire de la Télévision nationale tunisienne, partenaire essentiel dans la préservation de la mémoire audiovisuelle du Festival.

A travers le slogan “Une mémoire vivante”, cette exposition rappelle que la mémoire ne se limite pas à l’évocation du passé, mais constitue un patrimoine vivant qui se renouvelle sans cesse et continue d’inspirer les générations futures.