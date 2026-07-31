Les ⁠55 pays membres ​de l’UEFA ont voté à l’unanimité en ​faveur d’un boycott de ‌la Coupe du monde de ‌football et des ‌autres tournois organisés par la Fifa dans le cas où cette dernière approuverait ⁠le projet de son président, Gianni Infantino, de vendre une part de la compétition ​à des investisseurs privés, a déclaré jeudi l’instance dirigeante du football européen.

La ⁠Fifa a confirmé mardi son intention de créer une filiale valorisée à ⁠20 milliards de dollars, chargée d’organiser la Coupe du monde et ses autres compétitions, et de proposer jusqu’à 20% du capital à des investisseurs extérieurs.

“Aucune équipe nationale de l’UEFA ne participera à une compétition de la ​FIFA tant que ces propositions resteront d’actualité, à moins que ce projet ne soit abandonné dans ‌son intégralité et que des garanties fermes ne soient données quant au fait que la FIFA n’ouvrira ⁠plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions ‌à des investisseurs privés”, déclare l’UEFA dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion virtuelle.

“La Coupe du monde ne peut pas être considérée comme un produit d’investissement. Elle fait partie du plus grand héritage sportif du ‌football. Elle a été construite ⁠au fil des générations par les joueurs, les équipes nationales et les supporters de tous les continents”, ‌ajouté l’instance européenne.

“Aucune partie de celle-ci ne devrait jamais être cédée à des investisseurs privés. La Coupe du ‌monde ⁠n’est pas à vendre.”