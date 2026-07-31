L’ancien footballeur ⁠italien Franco Baresi, figure emblématique du ​Milan AC et de la Squadra Azzurra ​dont il a orchestré la ‌défense avec maestria durant ‌les années 1980 et 1990, ‌est mort à l’âge de 66 ans, a annoncé vendredi son ancien club.

“Son exemple et ⁠son intégrité resteront à jamais gravés dans l’ADN du club, tout comme son emblématique maillot numéro 6”, ​a déclaré le Milan AC sur le réseau social X.

En août 2025, ⁠le club rossonero, dont Franco Baresi était devenu le vice-président honoraire, avait indiqué que ⁠l’ancien joueur avait subi une intervention chirurgicale pour se faire retirer un nodule pulmonaire et qu’il s’était vu prescrire un traitement par un spécialiste du cancer.

En février dernier, Franco Baresi avait été l’un des porteurs de la torche olympique lors de la cérémonie d’ouverture des ​Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina au côté de son ancien rival de l’Inter Milan Giuseppe Bergomi.

Franco Baresi reste une ‌icône pour le Milan AC, où il a effectué toute sa carrière de footballeur pendant vingt ans, raflant six titres ⁠de champion d’Italie et trois Coupes des clubs ‌champions, et dont il a porté le brassard de capitaine pendant quinze saisons. Lorsqu’il a pris sa retraite sportive, en 1997, le club a décidé que son numéro 6 ne serait plus attribué.

L’ancien défenseur central a fait partie de l’effectif de l’équipe d’Italie ‌victorieuse de la Coupe du monde ⁠en 1982 et conduit les Azzurri en finale du Mondial 1994, perdue aux tirs au but face au Brésil. ‌Il avait alors joué l’ensemble des 120 minutes de la rencontre 25 jours seulement après une opération du genou. Il a ‌été sélectionné ⁠à 81 reprises sous le maillot national.