L’attaquant international anglais Marcus Rashford a exprimé jeudi sa reconnaissance au FC Barcelone, détenteur de la Liga espagnole de football, où il était en prêt, avant de retourner à Manchester United (Premier league anglaise).

“Je suis très reconnaissant envers tout le monde au club de m’avoir permis de vivre une expérience aussi positive et mémorable”, a-t-il écrit sur Instagram. Le compte officiel du Barça lui a répondu: “Merci pour tout, Rashy. Tu feras toujours partie des nôtres”.

Rashford (28 ans) a marqué en une saison 14 buts et délivré 14 passes décisives en 49 matches toutes compétitions sous le maillot blaugrana mais le champion d’Espagne a choisi de ne pas le conserver, préférant recruter son compatriote Anthony Gordon, en provenance de Newcastle.

Rashford semble bien parti pour rester à MU, entraîné désormais par son ancien coéquipier Michael Carrick. Il dispose encore de deux années de contrat avec les Red Devils avec qui il a disputé son dernier match en décembre 2024, avant d’être prêté à Aston Villa puis de rejoindre la Catalogne la saison dernière.