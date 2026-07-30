Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer la présence de ses compétences nationales et de consolider leur rayonnement au sein des institutions africaines et régionales, réitérant l’engagement ferme et constant du pays dans l’action africaine commune.

Ces déclarations ont été faites lors d’une rencontre tenue en marge de sa participation aux travaux de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), réunie les 28 et 29 juillet courant à Addis-Abeba.

Le ministre a reçu les membres de la Mission permanente de la République tunisienne auprès de l’UA et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, au siège de l’ambassade tunisienne à Addis-Abeba, selon un communiqué du département publié mercredi soir .

La rencontre a également permis des échanges avec plusieurs membres de la communauté tunisienne établie dans la capitale éthiopienne, notamment des fonctionnaires de l’UA et de ses institutions et des organisations régionales, ainsi que des représentants du secteur privé.