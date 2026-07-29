Une réunion rassemblant la mission de la Ligue des Etats arabes en Afrique du Sud et une délégation du Parlement arabe, conduite par le député tunisien Aymen Nagra, président de la Commission des affaires étrangères, des affaires politiques et de la sécurité nationale du Parlement arabe, s’est déroulée à Pretoria, en Afrique du Sud.

L’ambassadrice de Tunisie à Pretoria, Karima Bardaoui, a pris part à cette réunion qui a permis de mettre en exergue l’importance de renforcer la complémentarité entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie officielle, dans l’objectif d’unifier les positions arabes et de mieux défendre les intérêts communs et les causes arabes et africaines, a indiqué, mardi, l’ambassade de Tunisie à Pretoria dans un communiqué.

Lors de la réunion, les participants ont réaffirmé leur attachement à la poursuite du soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, soulignant la nécessité d’intensifier la coordination entre les acteurs diplomatiques et parlementaires arabes afin de défendre cette cause dans les différentes instances régionales et internationales, dans le respect des principes de la légalité internationale et du droit international.

La réunion a, en outre, insisté sur l’importance de maintenir un dialogue et des concertations réguliers entre le Parlement arabe et les missions diplomatiques arabes, afin de renforcer la coordination sur les dossiers d’intérêt commun, de consolider la sécurité et la stabilité régionales et de promouvoir le partenariat arabo-africain.