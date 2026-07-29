Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, 28 juillet, un appel téléphonique de son homologue jordanien Ayman Safadi.

L’entretien a porté sur les relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays ainsi que sur les moyens de les consolider et de les promouvoir, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, du transport et des ressources humaines, selon un communiqué publié mardi par le département des Affaires étrangères.

Les deux ministre ont passé en revue les derniers développements dans la ville d’Al-Qods Al-Charif. Ils ont souligné la nécessité de faire face aux violations et aux tentatives visant à altérer le statut juridique et historique de la ville Sainte, et de préserver ses lieux sacrés.

Mohamed Ali Nafti a réitéré, en outre, la position constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir son État indépendant et pleinement souverain, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

Cet entretien a, par ailleurs, été l’occasion d’échanger les vues et se concerter sur un ensemble de questions régionales et internationales d’intérêt commun.