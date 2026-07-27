Andrea Pirlo a annoncé lundi ⁠qu’il n’était plus en lice pour ​le poste de sélectionneur de l’équipe d’Italie de football ​après avoir été critiqué pour ses ‌liens avec une société russe de paris ‌sportifs.

L’ancien milieu de terrain âgé ‌de 47 ans, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Italie en 2006 en tant que joueur, semblait être ⁠devenu le favori pour succéder à Gennaro Gattuso après le refus de l’Espagnol Pep Guardiola de prendre le poste.

Des responsables de la ​Fédération italienne de football (FIGC) et des élus politiques se sont toutefois opposés à sa nomination ⁠en raison de son contrat avec la société russe Fonbet, dont il est devenu ambassadeur en octobre malgré ⁠la poursuite de la guerre menée en Ukraine par la Russie.

Andrea Pirlo a défendu sa collaboration avec Fonbet lundi dans un message sur Instagram et il a dit avoir été informé dimanche qu’il ne serait pas le prochain sélectionneur de l’Italie.

“Après avoir appris hier soir que je n’étais plus le candidat pour occuper le banc de ​la sélection nationale italienne, je crois qu’il est de mon devoir de clarifier certains points”, écrit l’ancien maître à jouer du Milan AC et de la ‌Juventus Turin, qui dit avoir “observé avec une grande amertume le débat qui s’est développé autour de son nom et de la possibilité qu’il prenne la fonction ⁠de responsable technique de la sélection nationale italienne”.

“Durant toute ma carrière, ‌d’abord en tant que joueur et désormais en tant qu’entraîneur, j’ai toujours accompli mon travail dans le plein respect des lois des pays où j’ai travaillé et des contrats que j’ai signés”, ajoute celui qui est désormais entraîneur du club de United FC, à Dubaï, dans le championnat des Emirats arabes unis.

Il assure que sa ‌collaboration avec Fonbet est strictement commerciale et ⁠sportive.

Il ‌revient à Paolo Maldini, nommé ce mois-ci directeur technique de la FIGC, de désigner le prochain sélectionneur de l’Italie, pays quadruple champion du monde mais qui ‌n’est pas parvenu ⁠à se qualifier pour les trois dernières coupes du monde.