Le club américain de San Diego FC a annoncé samedi le recrutement de l’international tunisien Elias Achouri en provenance du FC Copenhague. L’ailier de 27 ans, qui a disputé la Coupe du monde 2026 avec la Tunisie, a signé un contrat courant jusqu’à la fin de la saison 2028-2029.

“Nous sommes ravis d’accueillir Elias. Son expérience au plus haut niveau, en club comme en sélection, sera un atout important pour notre équipe”, a déclaré le directeur sportif, Tyler Heaps, sur le site officiel du club.

Achouri rejoint la franchise de MLS (Conférence Ouest) après trois saisons au FC Copenhague, où il a disputé 116 rencontres, inscrit 12 buts et délivré 26 passes décisives. Il a contribué au sacre du club en championnat et en Coupe du Danemark lors de la saison 2024-2025.

Formé à l’Olympique Lyonnais et à l’AS Saint-Étienne avant de poursuivre sa progression au Portugal, Achouri s’était révélé au Danemark sous les couleurs de Viborg FF, ce qui lui avait valu un transfert au FC Copenhague en 2023.

International tunisien depuis 2022, il compte 33 sélections et quatre buts avec les Aigles de Carthage. Lors de la Coupe du monde 2026, il a été titularisé lors des trois matches de la phase de groupes face à la Suède, au Japon et aux Pays-Bas.