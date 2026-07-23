L’international brésilien Casemiro s’est engagé avec l’Inter Miami de Lionel Messi, a annoncé mercredi le club floridien, sous réserve de l’accord de la Ligue nord-américaine (MLS) qui a ouvert une enquête sur les dessous de la transaction.

Le milieu défensif de 34 ans, titulaire avec sa sélection lors du Mondial qui vient de se terminer, a signé un contrat couvrant la saison 2027, qui peut être prolongé jusqu’en juin 2029. Il arrive libre, après quatre ans à Manchester United.

Il rejoint notamment l’Argentin Rodrigo De Paul et l’Uruguayen Luis Suarez, en plus de Messi, au sein d’une équipe tout juste sacrée championne de MLS pour la première fois. Avec le quintuple vainqueur de la Ligue des

champions, le club de David Beckham poursuit son développement, quelques mois après avoir emménagé dans un nouveau stade.

Mais quelques instants après l’annonce de sa venue, la MLS a indiqué qu’elle allait “examiner des soupçons de violation des règles de l’Inter Miami”.

L’imbroglio découle du fait que le Los Angeles Galaxy possédait un droit de priorité pour négocier avec Casemiro, en vertu d’un système unique à ce championnat.

Le Brésilien ayant choisi Miami, l’Inter s’est entendu avec les Californiens pour leur verser une compensation, a expliqué la MLS, mais les termes de cet accord font l’objet d’une enquête sur une éventuelle manipulation.