Chelsea a officialisé mardi le recrutement de l’international anglais Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa. Le club londonien a déboursé 117 millions de livres, soit environ 137 millions d’euros, pour s’attacher les services du jeune attaquant, établissant ainsi un nouveau record pour un joueur anglais.

Âgé de 23 ans, Morgan Rogers a signé un contrat de longue durée avec les Blues, qui le lie à Stamford Bridge jusqu’en 2033, selon l’annonce publiée par Chelsea.

Cette transaction dépasse le précédent record détenu par Elliot Anderson. Le milieu anglais avait rejoint Manchester City au début du mois en provenance de Nottingham Forest pour un montant de 116 millions de livres.

Avec cette arrivée, Chelsea poursuit sa politique de recrutement ambitieuse en misant sur un international anglais considéré comme l’un des talents montants du football britannique.