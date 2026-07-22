L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) a lancé mardi deux appels à la concurrence pour moderniser et aménager les structures d’accueil du Musée national du Bardo à Tunis et du site archéologique antique de Gigthis à Boughrara, dans le gouvernorat de Médenine.

Selon les avis publiés sur la page officielle de l’Agence, le premier projet concerne le Musée national du Bardo. Cette consultation en ligne (N°29/2026) porte sur un lot unique dédié aux travaux d’aménagement, d’ameublement et d’éclairage intérieur de l’espace d’accueil du musée.

Les entreprises spécialisées ont jusqu’au 30 juillet 2026 à 10h00 pour soumettre leurs offres.

Le second projet, sous forme d’un appel d’offres national simplifié (N°08/2026), est destiné au site de Gigthis, dans le sud du pays. Ce chantier de lot unique vise à réhabiliter la structure d’accueil du site et s’adresse aux entrepreneurs de catégorie B0 (ou plus) agréés par le ministère de l’Équipement et de l’Habitat.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 11 août 2026 à 10h00.

Installé dans un ancien palais beylical du XIXe siècle, le Musée national du Bardo est mondialement réputé pour la richesse et la variété de ses collections, notamment sa célèbre collection de mosaïques antiques, à l’instar de la mosaïque du poète Virgile et de celle du Triomphe de Neptune.

De son côté, le site de Gigthis, ancienne cité doublement portuaire et carrefour commercial, recèle d’importants vestiges romains et byzantins, parmi lesquels figurent un forum, des thermes, un marché aux poissons (macellum), ainsi qu’un capitole original dédié aux divinités alexandrines Sérapis et Isis.

Pour ces deux appels, la participation s’effectue obligatoirement en ligne via la plateforme nationale d’achat public Tuneps, où les cahiers des charges sont téléchargeables gratuitement. Les documents originaux non numérisés, tels que le cautionnement bancaire provisoire et l’extrait du Registre National des Entreprises (RNE), doivent quant à eux parvenir sous pli fermé au Bureau d’Ordre Central de l’AMVPPC à Tunis avant les échéances respectives.