L’Espagne et l’Argentine se retrouveront dimanche en finale de la Coupe du monde 2026 pour écrire un nouveau chapitre d’une rivalité vieille de plus de sept décennies, marquée par un équilibre presque parfait entre les deux sélections.

Les chiffres témoignent de cette parité. En quatorze confrontations, la Roja et l’Albiceleste comptent chacune six victoires, pour deux matches nuls.

L’Espagne a inscrit 19 buts contre 18 pour l’Argentine, preuve d’un duel où aucun des deux géants du football mondial n’a véritablement pris l’ascendant sur l’autre.

La finale de dimanche constituera seulement le deuxième affrontement entre les deux nations en Coupe du monde.

Le premier remonte au Mondial 1966 en Angleterre, où l’Argentine s’était imposée 2-1 lors de la phase de groupes. Depuis, leurs retrouvailles se sont limitées à des rencontres amicales, souvent riches en spectacle.

Le souvenir le plus marquant reste celui du 27 mars 2018, lorsque l’Espagne avait infligé un sévère 6-1 à l’Argentine à Madrid, grâce notamment à un triplé d’Isco.

Cette lourde défaite demeure la plus importante concédée par l’Albiceleste face à la Roja et constitue encore aujourd’hui la dernière confrontation entre les deux équipes.

Cette finale revêt également une dimension particulière après l’annulation de la Finalissima, qui devait opposer le champion d’Europe au vainqueur de la Copa América.

Plusieurs facteurs, notamment des difficultés d’organisation et l’absence d’accord entre les différentes parties, avaient empêché la tenue de cette affiche très attendue.

Le rendez-vous de New York offrira ainsi un cadre encore plus prestigieux pour départager les deux sélections.

L’Espagne, championne d’Europe, tentera de décrocher un deuxième sacre mondial, tandis que l’Argentine, championne du monde en titre, vise une quatrième étoile et un deuxième titre consécutif.

Au-delà du trophée, cette finale fera basculer l’histoire de cette rivalité. L’équipe victorieuse prendra pour la première fois l’avantage dans les confrontations directes entre deux des plus grandes références du football mondial.