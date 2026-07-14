Le Festival international des Abadla de Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine) célèbre sa 45e édition du 24 juillet au 22 août 2026, promettant d’illuminer les soirées de la saison estivale. Les représentations se dérouleront au cœur de l’amphithéâtre romain du célèbre site archéologique de l’ancienne Sufetula.

Le spectacle « Targ wa Barg », une œuvre artistique majeure conçue et dirigée par le poète, dramaturge et activiste culturel tunisien Adnane Helali, sera présenté en ouverture le 24 juillet 2026.

La soirée de clôture, prévue le 22 août, sera quant à elle animée par la célèbre chanteuse tunisienne Yosra Mahnouch.

Par ailleurs, la toute première édition du Festival international du rap se tiendra en marge des Abadla, du 6 au 14 août.

Voici le programme complet du festival :

24 juillet : Adnane Helali — Spectacle : Targ wa Barg

26 juillet : Younger RZ

28 juillet : Zied Gharsa

30 juillet : Nabil Ben Mesmia — Spectacle : Tounsi we Nos

31 juillet : Spectacle de la Coopération Internationale

03 août : Spectacle pour enfants

04 août : Jenjoon

05 août : Walid Tounsi

15 août : Nour Chiba

16 août : Olfa Ben Romdhane

17 août : Jaafar El Gesmi — Spectacle : Psy

19 août : Mortadha Ftiti

20 août : Kaso

22 août : Yosra Mahnouch