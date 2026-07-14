Le Festival international des Abadla de Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine) célèbre sa 45e édition du 24 juillet au 22 août 2026, promettant d’illuminer les soirées de la saison estivale. Les représentations se dérouleront au cœur de l’amphithéâtre romain du célèbre site archéologique de l’ancienne Sufetula.
Le spectacle « Targ wa Barg », une œuvre artistique majeure conçue et dirigée par le poète, dramaturge et activiste culturel tunisien Adnane Helali, sera présenté en ouverture le 24 juillet 2026.
La soirée de clôture, prévue le 22 août, sera quant à elle animée par la célèbre chanteuse tunisienne Yosra Mahnouch.
Par ailleurs, la toute première édition du Festival international du rap se tiendra en marge des Abadla, du 6 au 14 août.
Voici le programme complet du festival :
24 juillet : Adnane Helali — Spectacle : Targ wa Barg
26 juillet : Younger RZ
28 juillet : Zied Gharsa
30 juillet : Nabil Ben Mesmia — Spectacle : Tounsi we Nos
31 juillet : Spectacle de la Coopération Internationale
03 août : Spectacle pour enfants
04 août : Jenjoon
05 août : Walid Tounsi
15 août : Nour Chiba
16 août : Olfa Ben Romdhane
17 août : Jaafar El Gesmi — Spectacle : Psy
19 août : Mortadha Ftiti
20 août : Kaso
22 août : Yosra Mahnouch