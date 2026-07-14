Le Festival du Henné de Chenini (gouvernorat de Gabès), concocte 42e édition sous le slogan “Des racines dans la terre… et une extension dans le ciel”, pour sublimer cet héritage ancestral du 24 juillet au 30 juillet 2026, avec une programmation riche et variée.

Cet évènement comporte des spectacles artistiques et d’animation au rythme de la richesse du patrimoine culturel et de la diversité du stock civilisationnel, à travers la présence de troupes folkloriques et de spectacles d’équitation, parallèlement à l’organisation d’une foire des industries traditionnelles et de concours de plats traditionnels uniques.

Le Festival du Henné de Chenini est une invitation à célébrer l’héritage une ville qui a préservé sa mémoire à travers les générations, faisant du henné un emblème de joie, de fête et hommage la culture en tant que pont reliant le passé au présent, tout en offrant au patrimoine populaire une vie renouvelée.

L’affiche porte une vision artistique inspirée de l’esprit de Chenini, où l’identité s’enracine dans la terre, tandis que les rêves s’étendent vers le ciel pour incarner l’arbre comme symbole d’authenticité et d’identité.

Les racines de l’arbre occupent le premier plan de l’affiche, reflétant la profondeur du patrimoine culturel, tandis que ses branches se transforment en volées d’oiseaux en référence à la créativité, à l’ouverture et à la continuité de la vie, dans une harmonie qui conjugue tradition et renouveau.