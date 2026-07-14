Le tennisman tunisien Aziz Ouakaa s’est qualifié pour le tableau principal du Challenger Ciudad de Pozoblanco (Espagne), à la faveur de sa victoire lors du 3e et dernier tour des qualifications aux dépens du colombien Samuel Alejandro Linde Palacios (656e mondial), en deux sets (6-3, 6-0).

Lors du second tour des qualifications, rappelle-t-on, Ouakaa (525e) avait disposé de l’Espagnol Carlos Ferre, en deux sets (6-0, 6-0). Il sera opposé, cet après-midi, pour le compte des 16es du tournoi, à l’argentin, Juan Pablo Fikovic (224e).

A noter que le tunisien est également en lice, en double messieurs, où il sera associé demain, mercredi, en 8es, au français Constantin Bittoun Kouzmine, pour affronter la paire hispano-portugaire formée par l’espagnol David Vega Hernandez et le portugais Tiago Pereira.

Le Challenger de Pozoblanco se dispute sur dur et est doté de 98000 euros.