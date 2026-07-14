L’équipe de France affronte l’Espagne ce mardi 14 juillet en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Un choc très attendu entre deux des grandes favorites de la compétition, avec une place en finale à la clé.

Les Bleus retrouvent une Roja qui s’est imposée lors de leurs deux dernières confrontations à élimination directe, en demi-finale de la Ligue des nations 2025 puis à l’Euro 2024. En Coupe du Monde, leur dernier duel remonte toutefois à 2006, lorsque la France avait dominé l’Espagne (3-1) en huitièmes de finale.

Après un début de tournoi marqué par un match nul face au Cap-Vert (0-0), les Espagnols ont progressivement monté en puissance en enchaînant les succès contre l’Arabie saoudite, l’Uruguay, l’Autriche, le Portugal puis la Belgique (2-1) en quarts de finale. Les hommes de Luis de la Fuente n’ont concédé qu’un seul but depuis le début du Mondial et retrouvent les demi-finales de la compétition pour la première fois depuis leur sacre de 2010.

Face à une équipe de France également très convaincante depuis le début du tournoi, cette rencontre s’annonce comme l’un des temps forts de la Coupe du Monde 2026.

Le match France – Espagne sera diffusé en direct ce mardi 14 juillet 2026 à partir de 20h00 sur beIN Sports 1 et M6.