L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a lancé un appel à candidatures pour la quatrième édition du concours national Green’TIC 2026, consacré aux meilleures solutions numériques appliquées à l’agriculture, à la pêche, à l’agroalimentaire et aux services connexes.

Le concours se tiendra en marge du Salon international de l’investissement agricole et de la technologie (SIAT 2026), prévu du 28 au 31 octobre 2026. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2026.

Cette initiative vise à encourager les startups, les développeurs et les porteurs de projets innovants à intégrer les technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que l’intelligence artificielle (IA) dans l’amélioration des systèmes alimentaires et la modernisation du secteur agricole.

Selon l’APIA, l’objectif est de renforcer la résilience de l’agriculture face aux changements climatiques, de promouvoir des investissements durables et responsables et de favoriser les synergies entre la recherche agricole et les technologies numériques au service du développement du secteur.

Le concours ambitionne également de stimuler l’émergence de solutions innovantes, de faciliter le partage d’expériences entre les acteurs du secteur à travers un réseau dédié et d’accélérer l’adoption de technologies contribuant à une agriculture plus performante, inclusive et durable.

Green’TIC est ouvert aux startups ainsi qu’aux personnes physiques de nationalité tunisienne, résidant en Tunisie ou à l’étranger, développant des projets de solutions TIC ou d’IA appliquées à l’agriculture, à la pêche, à l’agroalimentaire et aux services associés.

Au-delà des récompenses financières, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, défini à l’issue d’un boot camp, comprenant notamment du mentorat, du coaching, une assistance technique ainsi qu’un accès à des dispositifs d’incubation, d’accélération, de financement, de partenariat et d’accès au marché.