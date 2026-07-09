Le projet d’aménagement de l’oued Ben Hammouda, à Zaghouan, d’un coût avoisinant 6 millions de dinars, est entré en phase de réalisation, a annoncé le gouverneur de Zaghouan, Karim Brengi

Réalisé par la direction de l’hydraulique urbaine (DHU) relevant du ministère de l’Équipement et de l’Habitat, ce projet prévoit l’aménagement du lit de l’oued Ben Hammouda sur un linéaire de 400 mètres, afin d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales et de réduire les risques d’inondation lors des épisodes de fortes précipitations.

Le lancement des travaux s’est déroulé en présence du délégué de Zaghouan, du secrétaire général de la municipalité de Zaghouan, du directeur régional de l’Équipement et de l’Habitat, d’un représentant de la DHU, d’un membre du conseil local ainsi que de représentants des différentes structures régionales concernées.