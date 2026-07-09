Au gouvernorat de Sousse, des travaux de renforcement de l’infrastructure routière avancent à un rythme soutenu.

Ces projets, qui ont fait cette semaine l’objet d’une visite d’inspection par le gouverneur de Sousse Sofiane Tanfouri, portent notamment sur le bitumage de la route régionale n°48 à El Kalaa Kebira sur une longueur de 3 km ainsi que la route nationale n°1 au niveau de Borj El Amri sur une longueur de 3 km.

Il s’agit également du pavage d’une partie de la grande vallée de Kalaa Kebira et l’installation de canalisations d’évacuation d’eau à l’entrée sud de Sidi Bou Ali.

D’autres travaux concernent le réaménagement de la piste reliant Ouled Soltane à Sidi Bou Ali sur une distance de 1,2 km ainsi que la piste de Chehia à El Knaïes sur une distance de 4,3 km.