Le Britannique Arthur Fery, 114e mondial et bénéficiaire d’une invitation des organisateurs de Wimbledon, a créé un nouvel exploit mercredi en battant l’Italien Flavio Cobolli (10e) pour se hisser en demi-finales.

Sur le Central, Fery s’est imposé 6-4, 7-6 (7/4), 6-0 contre le récent finaliste de Roland-Garros, devenant le premier titulaire d’une “wild card” à s’inviter dans le dernier carré de Wimbledon depuis le vainqueur de l’édition 2001 Goran Ivanisevic.

Le joueur britannique n’est que le quatrième bénéficiaire masculin d’une invitation à rallier les demi-finales d’un Grand Chelem après Jimmy Connors (US Open 1991), Henri Leconte (Roland-Garros 1992) et Ivanisevic.

Cette “wild card” octroyée par les organisateurs lui a permis d’être dispensé des trois tours de qualification pour le tournoi, où il est le dernier Britannique en lice.

A 23 ans, le droitier ne disputait que son deuxième match sur le Central, après y avoir terrassé en cinq sets lundi l’ex-N.3 mondial Grigor Dimitrov.

Il défiera vendredi en demi-finales le récent vainqueur de Roland-Garros Alexander Zverev (3e).

L’Allemand de 29 ans réalise lui aussi le meilleur parcours de sa carrière à Wimbledon, quelques semaines après avoir gagné son premier titre en Grand Chelem.