Le sélectionneur de l’équipe de France, ⁠Didier Deschamps, a assuré mercredi ​qu’il ne voyait pas le quart de finale de ​la Coupe du monde de football ‌contre le Maroc (jeudi à Boston, 21h00 heure tunisienne) comme ‌une revanche, quatre ans après leur ‌affrontement en demi-finales du Mondial précédent.

Au Qatar, les Bleus s’étaient imposés face au Maroc (2-0), grâce à des buts ⁠de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani, pour se qualifier pour une deuxième finale consécutive après celle remportée en 2018.

“Il n’y a pas ​de revanche dans le football, ce qu’il s’est passé, on ne peut pas le changer”, a ⁠déclaré mercredi Didier Deschamps en conférence de presse.

Le sélectionneur des Bleus figurait, certes, du bon côté de l’histoire. ⁠Il se méfie toutefois de l’équipe marocaine, lauréate sur tapis vert de la Coupe d’Afrique des nations en début d’année.

“Il y a de très bons joueurs, qui connaissent mes joueurs, mais les miens les connaissent aussi”, a-t-il rappelé, faisant notamment référence à l’amitié entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, anciens coéquipiers au Paris Saint-Germain.

“Le profil du Maroc ​n’est pas celui du Paraguay”, a poursuivi Didier Deschamps. “Le Maroc fait partie des très, très bonnes équipes avec de très grands joueurs. Ils ne sont pas ‌là par hasard.”

Les Lions de l’Atlas ont changé de sélectionneur en mars dernier, Walid Regragui cédant sa place à Mohamed Ouahbi, qui avait mené les moins ⁠de 20 ans du Maroc au titre mondial en 2025.

“Quand il ‌y a un changement de sélectionneur, il y a toujours quelques nuances. On sait à quoi s’attendre demain”, a prévenu Didier Deschamps.

Pour ce quart de finale, Aurélien Tchouaméni est encore incertain. Le milieu de terrain a manqué le huitième de finale contre le Paraguay (1-0) en raison d’un “petit souci musculaire au niveau des adducteurs”, avait expliqué le ‌sélectionneur adjoint Guy Stéphan.

“Il va mieux”, a ⁠rassuré Didier Deschamps mercredi. “Il participera peut-être à la séance d’entraînement aujourd’hui. Sinon, les autres sont tous disponibles.”

Le sélectionneur des Bleus a également annoncé que le ‌carton jaune adressé à Michael Olise, samedi contre le Paraguay, avait été confirmé par la Fifa. S’il venait à être de nouveau averti face au Maroc, le milieu ‌offensif sera ⁠suspendu pour les demi-finales en cas de qualification.

Le vainqueur de ce match affrontera l’Espagne ou la Belgique dans le dernier carré.